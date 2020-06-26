Доктор Мясников перечислил опасные лекарства

https://static.news.ru/photo/e0d917bc-b7b4-11ea-86c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный врач московской больницы имени Жадкевича и телеведущий Александр Мясников назвал препараты, которые могут нарушить сердечный ритм.

В их число вошли сердечные гликозиды, средства для лечения гипертонии, мочегонные и сосудосужающие препараты, а также антибиотики.

Кроме того, отметил Мясников, к проблемам с сердцем могут привести и самые простые капли для носа. Дело в том, что они ещё могут вызывать и привыкание, отметил главврач больницы № 71 в эфире своей передачи «О самом главном».

Препараты для сужения сосудов иногда влияют на сердечный ритм, скачки давления. Использование капель в нос может закончиться тахикардией и гипертоническим кризом, — пояснил Мясников.

Что касается лекарств от изжоги, то они могут привести к дефициту калия и магния в организме и привести к проблемам с сердечным ритмом.

А вот антибиотики, продолжил Мясников, представляют угрозу в комбинации с мочегонными средствами.

Как писал NEWS.ru, ранее Мясников рассказал, что лично убедился в верности собственной фразы «кому суждено умереть — умрут». Он аргументировал это имеющейся статистикой смертности от коронавирусной инфекции нового типа в России.