Доктор Мясников перечислил опасные лекарства

Главный врач московской больницы имени Жадкевича и телеведущий Александр Мясников назвал препараты, которые могут нарушить сердечный ритм.
В их число вошли сердечные гликозиды, средства для лечения гипертонии, мочегонные и сосудосужающие препараты, а также антибиотики.
Кроме того, отметил Мясников, к проблемам с сердцем могут привести и самые простые капли для носа. Дело в том, что они ещё могут вызывать и привыкание, отметил главврач больницы № 71 в эфире своей передачи «О самом главном».
Препараты для сужения сосудов иногда влияют на сердечный ритм, скачки давления. Использование капель в нос может закончиться тахикардией и гипертоническим кризом, — пояснил Мясников.
Что касается лекарств от изжоги, то они могут привести к дефициту калия и магния в организме и привести к проблемам с сердечным ритмом.
А вот антибиотики, продолжил Мясников, представляют угрозу в комбинации с мочегонными средствами.
Как писал NEWS.ru, ранее Мясников рассказал, что лично убедился в верности собственной фразы «кому суждено умереть — умрут». Он аргументировал это имеющейся статистикой смертности от коронавирусной инфекции нового типа в России.
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