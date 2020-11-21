Доктор Мясников назвал орган, отвечающий за красоту

https://static.news.ru/photo/f1cfe6bc-2c2c-11eb-9d5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Schrampf/Global Look Press

Главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников рассказал, какой орган в человеческом теле отвечает за красоту.

Печень — это не только «фильтр». Печень вырабатывает холестерин, из которого делаются все наши гормоны, включая половые, — сказал эксперт в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, за привлекательность как женщин, так и мужчин отвечают эстроген и тестостерон — гормоны, которые вырабатываются в печени.

Мясников подчеркнул, что помимо «красоты» печень отвечает за температуру человеческого тела, а также за синтез белков, которые необходимы другим тканям.

Ранее главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников назвал продукты, которые могут нанести вред печени. В первую очередь, для здоровья органа не рекомендуется употребление водки. Эксперт подчеркнул, что цирроз печени можно не только «напить», но и «наесть». По его словам, сладкие булочки, пельмени, котлеты, колбаса — всё это ведёт к жировой инфильтрации печени и неалкогольному стеатогепатозу.

Врач напомнил, что каждый год от гепатитов B и C умирают около 1,2 миллиона человек. Мясников призвал россиян делать прививку от гепатита B. Врач подчеркнул, что гепатит C сейчас можно вылечить. Он предостерёг от переедания и добавил, что печёночная недостаточность вызывает очень долгую и мучительную смерть, когда пациенты страдают от тяжёлого кровотечения и потеют кровью, писал NEWS.ru.