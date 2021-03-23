Диетолог рассказала, можно ли заменить пищу алкоголем

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Спортивный диетолог и нутрициолог Ирина Писарева в комментарии для NEWS.ru рассказала, можно ли заменить еду крепкими спиртными напитками, или же так делать нельзя.

По мнению эксперта, заменить пищу алкогольными напитками невозможно, хотя есть люди, которые питаются даже энергией солнца.

Есть люди, которые, скажем так, «употребляют» в пищу энергию солнца, их называют пранаедами. Но здесь не про это, невозможно пить алкоголь и прожить, — сообщила Писарева

Она подчеркнула, что если человек будет пить одну воду, то достаточно долго может прожить. По разным предположениям, и 10 дней, и две недели.

Но если он будет пить один алкоголь, то очень скоро у него откроется какое-либо заболевание, организм его истощится и человек окажется в больнице, где в лучшем случае его «откачают», — заявила специалист.

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