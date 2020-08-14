Диетолог перечислил лучшие продукты для ужина

https://static.news.ru/photo/5f2405c6-de31-11ea-bd91-fa163e074e61_660.jpg Фото: ren/imageBROKER.com/Global Look Press

Доцент кафедры диетологии и нутрициологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Альфред Богданов назвал продукты, которые идеально подходят для ужина.

По словам диетолога, по вечерам лучше всего употреблять овощные и белковые блюда. Прежде всего, речь идёт о рыбе, морепродуктах, курице и мясе с овощами. Также для вечерней трапезы отлично подойдут яйца, творог, сыр и прочие молочные продукты.

Как утверждает Богданов, соблюдение этого правила позволит избежать проблем с лишним весом. Он также отметил, что на ужин вредно есть пищу с высоким содержанием углеводов: картофель, макароны, рис, крупы, хлеб и различные хлебобулочные изделия.

Когда мы используем гарнир с картофелем или макаронной пастой, то в последующем все эти калории уходят в жировую массу, — подчеркнул эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

Богданов также добавил, что во второй половине дня не следует употреблять фрукты — в них тоже содержится большое количество углеводов.

Ранее NEWS.ru писал, что врач-диетолог Юлия Чехонина рассказала, что завтрак можно назвать полезным только при условии, что в него входят блюда, содержащие и белки, и углеводы.

По мнению Чехониной, углеводы требуются человеку с утра как источник энергии. Однако завтрак без белков, которые можно получить в виде омлета или сырников, повысит риск недополучить их суточную норму в течение дня.