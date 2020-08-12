Диетолог рассказала о самом полезном завтраке

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Врач-диетолог Юлия Чехонина рассказала, что завтрак можно назвать полезным только при условии, что в него входят блюда, содержащие и белки, и углеводы.

С утра тарелка не должна быть наполнена только одним компонентом, например кашей, как это принято считать, — цитирует специалиста телеканал «Звезда».

По мнению Чехониной, углеводы требуются человеку с утра как источник энергии. Однако завтрак без белков, которые можно получить в виде омлета или сырников, повысит риск недополучить их суточную норму в течение дня.

Если мы недополучим белок за день, то получим избыток жира и углеводов, — уверена диетолог.

Это, считает врач, напрямую связано с появлением лишних килограммов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что диетолог Галина Барташевич рассказала о вреде овсянки на завтрак. Врач пояснила, что овсяная каша мешает усвоению кальция за счёт содержащихся в ней фитатов. Она отметила, что дефицит кальция в организме ведёт к остеопорозу, поэтому допустимая частота употребления овсянки — это два-три раза в неделю.