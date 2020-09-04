Диетолог назвал продлевающие молодость продукты

https://static.news.ru/photo/8f814e0c-ef6d-11ea-ab41-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург назвал пять продуктов, помогающих организму человека продлить молодость. В первую очередь он порекомендовал ежедневно выпивать по две-три чашки зелёного чая.

В зелёном чае много катехинов, они запускают процесс аутофагии. Всё, что стимулирует этот процесс, замедляет старение и омолаживает организм, — рассказал «Вечерней Москве» Гинзбург.

Кроме того, омолаживающее действие на организм оказывают оливковое масло, семена льна и рыба. Они богаты ненасыщенными жирными кислотами, которые оказывают противовоспалительное действие и защищают сосуды от атеросклероза. Ещё один омолаживающий продукт — горький шоколад. Гинзбург посоветовал найти вариант с заменителем сахара в его составе, чтобы не повышать уровень глюкозы в крови.

Как писал NEWS.ru, для жительниц России характерен особый «смешанный» тип старения кожи. Об этом сообщила врач-косметолог Екатерина Морозова. По её словам, чаще всего из деформаций встречается образование складок и мелких морщин. При этом в старении важную роль играет социальный фактор. Как только женщина теряет смысл жизни, у неё опускаются руки и она перестаёт следить за собой. Морозова уточнила, что продлить молодость кожи поможет ежедневное очищение с помощью косметических средств, а также использование сыворотки с антивозрастными ингредиентами. Также при малейших проблемах необходимо обращаться к специалисту.