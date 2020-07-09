Дерматолог рассказал об осложнениях комариных укусов

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Несмотря на то, что чаще всего укусы комаров не вредят здоровью человека, в некоторых случаях укушенному нужно обратиться за медицинской помощью, рассказала врач-дерматолог Лариса Алексеева.

Например, при укусе в области глаза или века может развиться анафилактический шок. Стоит насторожиться, если пострадавший от комара человек испытывает слабость, помутнение сознания, другие признаки шока, а также у него нарастает отёчность, передаёт радио Sputnik.

С такими комариными укусами шутить не надо, — предупредила врач.

Алексеева уточнила, что такие случаи чрезвычайно редки, но при них нужна медицинская помощь, причём срочная. Вызывать врача необходимо и увеличении припухлости на месте укуса, образовании волдырей и затруднении дыхания.

Надо принять антигистаминный препарат первого поколения и обязательно вызвать скорую помощь. Если вы ничего такого не наблюдаете кроме повреждения кожного покрова и покраснения с зудом, то с этим можно идти к дерматологу или приложить холодный компресс, — дала рекомендации дерматолог.

Как писал NEWS.ru ранее, комары во время укуса могут заразить человека опасными заболеваниями. Такого мнения придерживаются российские врачи. По словам инфекциониста Людмилы Ганушкиной, комары являются переносчиками личинок паразитов, поэтому во время укуса в кровь человека могут пробраться гельминты.