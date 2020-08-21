В РФ число поправившихся от COVID за сутки превысило количество заболевших

https://static.news.ru/photo/e4fff742-e44c-11ea-a639-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Число выписанных по выздоровлении от COVID-19 в России превысило количество заболевших за сутки. Так, диагноз подтвердился у 4921 пациента. В то же время выздоровели после болезни 6147 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 951 897 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 310 летальных исходов, выздоровело 767 477 человек. Учитывая количество умерших и вылечившихся, в настоящее время COVID-19 болеют 168 110 жителей России.

Россия занимает четвёртое место в мире по числу заболевших. На первом месте США, где подтверждено 5,6 млн случаев инфицирования, следом идут Бразилия (3,5 млн) и Индия (2,9 млн). Всего в мире с начала пандемии выявлено 22,9 млн заболевших.

Ранее учёные из Гарвардского университета выяснили, почему иммунитет к COVID-19 существует относительно недолго. Это связано с появлением в крови больных специфических белков TNF, они мешают формироваться клеткам, которые могут долгое время вырабатывать антитела к вирусу SARS-CoV-2. Поэтому исследователи считают, что всё это свидетельствует в пользу того, что коллективный иммунитет к коронавирусу вряд ли можно будет сформировать, писал NEWS.ru.