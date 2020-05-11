Число больных COVID-19 в Москве превысило 115 тысяч

https://static.news.ru/photo/e57d7d1e-935e-11ea-9b0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве за сутки выявили 6169 больных коронавирусной инфекцией. Таким образом, число заразившихся в столице достигло 115 909.

Днём ранее в Москве диагноз COVID-19 поставили 5551 человеку, 9 мая речь шла о 5667 случаях инфицирования, 8 мая — о 5846.

За последние сутки в России выявлено 11 656 новых случаев коронавируса, скончались 94 пациента, выздоровели 5495 человек.

Всего в стране зарегистрировано 221 344 больных COVID-19. За весь период зафиксировано 2009 летальных исходов, выздоровел 39 801 человек, писал NEWS.ru.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились 4,1 млн человек по всему миру, более 282 тысяч скончались.