Быстрый тест на коронавирус создали в Японии

https://static.news.ru/photo/eedcd4d8-b43b-11ea-80b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты трёх университетов Японии создали простой и быстрый тест на наличие в организме человека коронавируса. Одна из ведущих в стране фармацевтических компаний Shionogi объявила о заключении лицензионного соглашения с авторами разработки.

Об этом сообщается на сайте компании. Тест выявляет инфекцию всего за полчаса. Причём для этого не требуется сложное оборудование и врачи. По точности тест исследователей из Университета Нихон, Университета Гумма и Токийского медицинского университета не уступает популярным ПЦР-тестам.

В Shionogi намерены использовать новые быстрые тесты для проверки иностранцев, въезжающих на территорию страны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп распорядился снизить объёмы тестирования на коронавирус в стране. По его словам, в результате исследований выявляется слишком много случаев заражения. Выступая на митинге в городе Талсе (штат Оклахома), Трамп рассказал, что на сегодняшний день в США проведено порядка 25 млн тестов на COVID-19.