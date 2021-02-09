Лечить некому: эксперты назвали причины рекордной смертности россиян

https://static.news.ru/photo/7eb28090-6acf-11eb-8ef1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Количество коек в медицинских учреждениях России следует увеличить на 10–12%, об этом NEWS.ru сообщила руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением доктор медицинских наук Гузель Улумбекова. Именно на столько их меньше в расчёте на 1 тыс. населения по сравнению со многими европейскими странами. Также на 15–20% нужно больше врачей. Не хватает специалистов первичного звена — участковых терапевтов, педиатров, врачей общей практики, утверждает она.

По данным Росстата, смертность в Российской Федерации за 2020 год увеличилась на 18% по сравнению с 2019 годом. И только около половины этих случаев (160 тыс.) связаны с COVID-19. Остальные люди погибли, потому что не смогли получить медицинскую помощь. Все силы были брошены на передовую в борьбе с инфекцией. А для «тыла» ресурсов не хватило. Дефицит врачей и мест в больницах — основные причины высокой смертности, утверждает Улумбекова.

Чтобы увеличить численность медицинских работников и решить проблемы со стационарными койками, необходимо финансирование. Сейчас на медицину расходуется около 4% ВВП, что в 1,5 раза ниже, чем в странах Восточной Европы, в 2,5–3 раза ниже, чем в Западной, добавила эксперт.

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Нам потребуется к 2025 году не менее 6% ВВП. Дополнительные средства на медицину должны пойти на увеличение оплаты труда и привлечение дополнительных медицинских кадров в отрасль, а также на внедрение системы всеобщего лекарственного обеспечения, когда бесплатные лекарства по рецепту врача доступны всем гражданам, а не только льготникам. Гузель Улумбекова руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением, доктор медицинских наук руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением, доктор медицинских наук

Раннее NEWS.ru писал о том, что смертность в Москве в декабре выросла на 56% из-за коронавируса. 16 546 смертей были зарегистрированы в декабре 2020 года в Москве. Такие данные привёл столичный департамент здравоохранения.