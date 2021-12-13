Более 30 детей госпитализировали из интерната в Туве с признаками ОРВИ

В Кызыле из школы-интерната госпитализировали более 33 детей с подозрением на ОРВИ, говорится на сайте тувинского МЧС. Скорая увезла учащихся в инфекционную больницу, врачи проводят осмотр пострадавших.

В 23:05 по местному времени 13 декабря в инфекционную больницу Кызыла госпитализированы из ГБОУ РТ республиканской школы-интерната 33 несовершеннолетних с предварительным диагнозом «ОРВИ», — написано в сообщении.

Ранее в России было зарегистрировано 29 588 новых случаев COVID-19 за сутки. Всего с начала пандемии заболело 10 046 454 человека. Число летальных исходов из-за COVID в России возросло на 1121, до 290 604 за день.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в 24 регионах России растёт количество госпитализаций пациентов с тяжёлым течением COVID-19, тогда как общее число госпитализированных снизилось на 15%. В целом заболеваемость коронавирусом в России за неделю снизилась на 7,3%, но пока снижение заболеваемости COVID-19 в стране не носит стабильного характера. В пяти регионах продолжается прирост заболевших, 23% выявляемых случаев приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.