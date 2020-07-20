Бодибилдер раскрыл секреты здоровой «сушки»

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Бодибилдер и тренер Михаил Малек рассказал, как правильно «сушиться». К такому способу похудения часто прибегают спортсмены, когда им необходимо избавиться от лишнего жира и воды без потери мышечной массы. Однако слишком быстрая потеря веса может нанести вред организму.

Потенциально безопасной для здоровья считается потеря веса примерно полкило в неделю, максимум килограмм, — пояснил Михаил Малек в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что одним из потенциальных рисков при такой методике похудения является обезвоживание организма. Поэтому, прибегая к «сушке», нужно следить за водно-солевым балансом.

Примерно 25 лет назад мы две недели перед соревнованиями вообще практически ничего не пили. Это нарушало водно-солевой баланс, у многих начинались судороги, — вспоминает спортсмен.

Бодибилдер также подчеркнул, что необходимо принимать препараты с минералами. Это поможет работе сердца. А вот от мочегонных средств лучше отказаться: с ними связаны многие трагические случаи в жизни спортсменов.

Сейчас от этого стали отходить, избавление от лишней жидкости достигается более физиологическими методами, то есть на начальном этапе пьют больше воды и буквально в последний день воду отменяют, — добавил Михаил Малек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что исследователи из Цюрихского и Гарвардского университетов разработали новый препарат для безопасного похудения. Доктор Джошуа Жорди и его коллеги выявили вещества, способные снижать аппетит. Они проанализировали около 10 тысяч различных образцов, прежде чем создать и запатентовать вещество под названием Era-107.