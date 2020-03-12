В марте начинается первая волна отпусков. Люди успели активно поработать после новогодних праздников и хотят новых впечатлений. Даже угроза заразиться коронавирусом не останавливает многих в желании улететь за тысячи километров от дома. Врачи предупреждают: к авиапутешествию нужно правильно подготовиться. Длительные перелёты могут быть опасны для здоровья опорно-двигательного аппарата и стать причиной внезапной смерти. Однако есть способы нивелировать негативные последствия.

Самый долгий авиаперелёт в мире длится 18 часов, во время него самолёт преодолевает путь из Новой Зеландии в Катар. На втором месте — воздушная дорога из ОАЭ в Новую Зеландию — 17 часов 25 минут. Из Москвы самое длинное авиапутешествие можно совершить до Лос-Анджелеса — за 12 часов 15 минут.

Такое время в пути может нанести серьёзный урон здоровью спины, рассказала исполнительный директор Лиги содействия развитию подиатрии Ольга Чижевская.

Сидя долго в одном и том же положении, мы сильнее нагружаем спину, чем в процессе ходьбы. Естественные физиологические изгибы позвоночника, напоминающие букву S, выступают в роли отличной амортизационной системы. Однако когда мы садимся, S превращается в C. То есть поддерживающий мышечный корсет расслабляется, а тяжесть тела ложится на позвоночный столб. Частые длительные перелёты могут приводить к микротравматизации межпозвоночных дисков. Ольга Чижевская исполнительный директор Лиги содействия развитию подиатрии исполнительный директор Лиги содействия развитию подиатрии

Когда позвоночник теряет свои амортизирующие свойства, появляется угроза развития грыж межпозвонковых дисков. Наиболее часто они наблюдаются в шейном и поясничном отделах.

Человек, у которого есть такая патология, испытывает боли в спине. Чуть позже к ним присоединяются другие симптомы — нестабильность артериального давления, головные боли, головокружения, онемение пальцев рук, боли в сердце, недержание мочи или стула.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Долгое нахождение в кресле самолёта также грозит развитием артроза или отложением солей, сообщил в беседе с NEWS.ru врач ортопед-травматолог Сергей Хорошков. Это хроническое заболевание суставов, при котором происходит разрушение суставного хряща, капсулы сустава, деформация кости. Такой недуг может вылиться в периартрит — воспаление окружающих сустав тканей. Если запустить заболевание, человек получит хронические боли и полную обездвиженность конечностей.

«Синдром экономического класса» — так неофициально называют тромбоз глубоких вен нижних конечностей (образование сгустков крови). Это ещё одна опасность долгих перелётов. По данным ВОЗ, риск развития этого недуга увеличивается вдвое после авиапутешествия, длящегося более четырёх часов.

Развитие тромбоза провоцирует застой крови в ногах, вызванный длительным сидением в неудобной позе. Негативное влияние оказывает и резкое сужение сосудов при взлёте, и низкое давление в салоне самолёта, замедляющее скорость циркуляции крови. Усугубляет ситуацию обезвоживание, сгущающее кровь, — отметила Ольга Чижевская.

Тромбы могут стать причиной внезапной смерти человека. Сгустки крови отделяются от вены, идут по кровотоку и попадают в лёгочную артерию. Это быстро приводит к остановке сердца и летальному исходу. Поэтому всегда важно отслеживать наличие тромбов в венах и своевременно избавляться от них.

Сделать авиапутешествие менее вредным для здоровья возможно, полагают представители Лиги содействия развитию подиатрии. В первую очередь нужно избегать обездвиженности. Лучше каждый час прогуливаться по салону, совершая перекаты с пятки на носок и обратно. Ещё подиаторы рекомендуют снимать обувь, сидя в кресле, и надевать её только для того, чтобы пройтись. Идеальный вариант — переобуться в тапочки.

Также здоровье ног и всего организма помогут сохранить компрессионные чулки и ортопедические стельки полного контакта. Они способствуют улучшению кровообращения и снижению склонности к отёкам.