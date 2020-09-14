Неожиданная закономерность: как COVID-19 влияет на астму

Врачи прогнозируют приход второй волны коронавируса с наступлением холодов. Как и большинство респираторных заболеваний, COVID-19 комфортнее себя чувствует, когда температура на улице опускается ниже нуля. Новая болезнь опасна в первую очередь для людей, имеющих сопутствующие патологии. Считается, что это заболевания сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем, а также ожирение. Медики, работающие с больными COVID-19, озвучили NEWS.ru новые данные, которые противоречат ранее заявленным. Некоторые хронические лёгочные заболевания не влияют на течение коронавируса. Астма оказалась в их числе.

Астма может защитить от тяжёлого течения коронавирусной инфекции, об этом сообщил завкафедрой клинической иммунологии и аллергологии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Александр Караулов. Эксперт предположил, что она провоцирует «особый тип» воспаления (Th-2-опосредованный). Он оберегает организм от тяжёлого течения болезни и летального исхода, настраивая иммунитет определённым образом. Сейчас российские учёные прорабатывают эту теорию совместно с немецкими, китайскими и американскими коллегами. В ближайшее время выйдет научная публикация, подтверждающая её.

Наблюдения некоторых врачей, работающих с больными COVID-19, частично подтверждают слова Александра Караулова. Доцент кафедры клинической фармакологии и фармакотерапии Московской медицинской академии (ММА) им. И.М. Сеченова Александр Пальман сообщил в беседе с NEWS.ru, что бронхиальная и лёгочная астма «не являются факторами риска осложнённого течения коронавируса».

К моему большому удивлению, больных, в том числе астмой, я почти не видел среди пациентов с осложнённым течением COVID-19. А вот тяжёлых пациентов с ожирением, диабетом, сердечно-сосудистыми патологиями было достаточно. Александр Пальман доцент кафедры клинической фармакологии и фармакотерапии Московской медицинской академии (ММА) им. И.М. Сеченова, г. Москва. доцент кафедры клинической фармакологии и фармакотерапии Московской медицинской академии (ММА) им. И.М. Сеченова, г. Москва.

Уже было проведено несколько исследований, которые доказали, что астма «не улучшает и не ухудшает течение коронавирусной инфекции», сообщил в беседе с NEWS.ru врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Василий Штабницкий. Больные, страдающие только этой патологией бронхолёгочной системы, переносят заболевание так же, как и здоровые люди.

В целом лёгочные заболевания — не самые страшные с точки зрения течения коронавируса. Ожирение и диабет несут в себе больше опасностей, — резюмировал эксперт.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При этом часть представителей медицинского сообщества по-прежнему считает, что наличие любой коморбидной (сопутствующей) патологии, в том числе и астмы, увеличивает риск тяжёлых последствий коронавируса для организма пациента. Профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии МГМСУ Сергей Бабак сообщил в беседе с NEWS.ru, что COVID-19 в 1,6 раза тяжелее протекает у пациентов, имеющих одно коморбидное заболевание, и в 2,5 раза — у болеющих двумя недугами. К ним относится широкий спектр заболеваний: сердечные, лёгочные, бронхиальные, эндокринные. Бронхиальная астма в их числе.

В большинстве случаев больные астмой переносят COVID-19 тяжелее, чем здоровые люди, и заражаются недугом они чаще, подтверждает слова коллеги в разговоре с NEWS.ru врач-пульмонолог, заслуженный деятель науки РФ Евгений Шмелёв. По мнению эксперта, есть как минимум две причины этого: первая — терапия, которую получают больные астмой, неблагоприятно влияет на течение коронавируса. Вторая — сниженный иммунитет, который присутствует у большинства астматиков.

Сам коронавирус не утяжеляет течение астмы при соблюдении определённых условий, рассказал NEWS.ru об обратной взаимосвязи между заболеваниями главный внештатный пульмонолог департамента здравоохранения Москвы Андрей Белевский. Если пациент продолжает привычную терапию в полном объёме, то ему не грозит обострение астмы на фоне коронавируса.

Несколько месяцев назад СМИ распространили информацию о том, что приём гормонов глюкокортикоидов повышает восприимчивость к COVID-19. По словам Белевского, эти сведения «не получили научного подтверждения» и являются неверными. Гормоны на вирус никак не влияют.