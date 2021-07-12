Американский диетолог назвал самую полезную рыбу

Американский диетолог, доктор медицинских наук Майя Феллер посоветовала при выборе рыбы обратить внимание на три самых полезных вида — лосось, скумбрию и селёдку. В них меньше ртути, чем, например, в тунце, морском окуне и марлине. При этом, как пишет издание Well and Good, Американская кардиологическая ассоциация в целом советует есть рыбу дважды в неделю.

Среди полезных видов медики также выделили сардины и анчоусы. Если следовать этому совету, то можно продлить себе жизнь, уверена Майя Феллер, потому что в перечисленных видах рыб содержится много полезной омега-3 — ненасыщенной жирной кислоты.

Кроме того, лосось, сельдь и скумбрия — хороший источник витамина D и постного белка — селена. Последний снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, деменции и защищает от окислительных процессов.

Диетолог призвала есть рыбу в любом виде — не только свежую, но и консервированную. Правда, во втором случае лучше ознакомиться с этикеткой. В банке не должно быть ничего кроме самой рыбы, растительного (желательно оливкового) масла, воды и соли.

Ранее диетолог и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что не готов рекомендовать к употреблению речную рыбу, выращенную на специальных форелевых хозяйствах и рыбных фермах Юго-Восточной Азии. По мнению специалиста, из-за плохой экологии и загрязнения рек, непонятно, остались ли в этой рыбе хотя бы какие-нибудь полезные вещества.