Американские учёные выявили главную причину развития онкологии

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Учёные из Медицинской школы Перельмана при Университете Пенсильвании в США выяснили, что обязательной частью трансформации нормальной клетки в злокачественную является усиление антиоксидантной защиты и синтеза нуклеотидов.

Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Metabolism. Согласно им, специалистами был впервые сверхэкспрессирован ген G6PD, ответственный за производство фермента, активного почти во всех клетках тела и принимающего участие в нормальной переработке углеводов, передаёт РИА Новости. Оказалось, что этот процесс превращал здоровые клетки в раковые.

После этого учёные проанализировали механизмы, которые участвуют в этой сверхэкспрессии. Специалисты хотели выяснить, какие пути трансформации были самыми важными. В ходе исследования обнаружилось, что G6PD способствует выработке критически важного кофермента для поддержания окислительно-восстановительного баланса и большего количества предшественников нуклеотидов. В условиях, вызывающих окислительный стресс, здоровая клетка деформируется, при этом раковая клетка активно функционирует.

По итогам исследования учёные пришли к выводу, что антиоксиданты поддерживают рост злокачественной опухоли, а не приостанавливают его. Кроме того, проведённые специалистами работы объясняют, почему мешающие биосинтезу нуклеотидов соединения являются одними из самых успешных химиотерапевтических препаратов от рака.

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