Американские учёные объяснили, как кофе защищает от цирроза печени

https://static.news.ru/photo/fbb90132-c3a3-11ea-b62d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Исследователи Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса установили, что защититься от цирроза печени можно, регулярно употребляя кофе.

Медики проанализировали данные 14 208 человек в возрасте от 45 до 64 лет, которые имели проблемы с печенью. Данные были собраны за 20-летний период времени. Выяснилось, что регулярно употребляющие кофе люди снижают риск развития цирроза на 21%.

Употребление двух чашек кофе в день сокращало их вероятность развития данного заболевания на 44%, трёх чашек – на 57%, четырёх – на 65%, — установили специалисты, сообщает «МедикФорум».

Ранее известный теледоктор Александр Мясников рассказал, что употребление от трёх до пяти чашек натурального кофе защитит от появления болезней печени. Людям с повышенным давлением также не стоит отказываться от кофе. Напиток способен снизить риск аритмии и инфаркта.

NEWS.ru писал, что диетолог Елена Соломатина предостерегла от употребления в жару напитков, содержащих кофеин. К ним относятся кофе, чай и энергетики.