Вирусолог не исключил роста заболеваемости COVID-19 после приезда беженцев

После прибытия в Россию беженцев из самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик не исключён рост заболеваемости COVID-19, рассказал NEWS.ru вирусолог, профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Учёный объяснил вероятное осложнение ситуации «большим сборищем людей». Накануне в МЧС России сообщили, что среди прибывших из ДНР и ЛНР выявлены заболевшие коронавирусом. Из 700 проведённых среди них ПЦР-тестов 30 показали положительный результат. Все заражённые были госпитализированы.

Да, исключить роста заболеваемости COVID-19 нельзя, потому что это же идёт всё с большим сборищем людей. Если не используются маски, если нет дистанцирования, если люди не вакцинируются или недостаточно вакцинированные. Очень важно этих людей (беженцев. — NEWS.ru) вакцинировать, желательно по их приезде в области, сразу. Не стоит забывать про использование масок, личную гигиену, мытьё рук. Других методов тут нет, — заявил Альтштейн.

Прибывающих в Россию беженцев из ДНР и ЛНР готовы принять 43 российских региона. Для эвакуированных уже подготовлено порядка 400 пунктов временного размещения (ПВР) вместимостью 42 тысячи человек. В пресс-службе МЧС РФ также рассказали, что за минувшие сутки российскую границу пересекли более 21 тысячи жителей ДНР и ЛНР. В ближайшее время в Курскую, Белгородскую, Саратовскую, Волгоградскую и Воронежскую области отправят 21 поезд с эвакуированными людьми.

Предполагается, что общее число беженцев из Донбасса в Россию может составить от 500 до 700 тысяч человек. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эвакуация вызвана провокационными и агрессивными действиями Вооружённых сил Украины в регионе. Он подчеркнул, что на месте масштаб угрозы ощущается более явно, чем можно представить.