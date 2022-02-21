В Кремле причиной эвакуации жителей Донбасса в Россию назвали агрессию ВСУ

Эвакуация жителей Донбасса в Россию вызвана провокационными и агрессивными действиями Вооружённых сил Украины в этом регионе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что на месте масштаб угрозы ощущается более явно, чем можно себе представить. По словам представителя Кремля, главное сейчас — обеспечить безопасность мирного населения, передаёт РИА Новости.

Это было обращение из самопровозглашённых республик. На месте масштаб угрозы ощущается более явно, чем мы можем себе представить. Главное — обеспечить безопасность и спасти жизни мирного населения, — сказал он, отвечая на вопрос, насколько масштаб эвакуации соответствует масштабу угрозы.

Песков также подчеркнул, что эвакуация не связана с решением Запада по вывозу дипломатов из Киева. Она продиктована исключительно опасностью, которая возникла для жизни гражданского населения, отметил он.

Ситуация в Донбассе обострилась 18 февраля. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили эвакуацию жителей самопровозглашённых республик на территорию России в связи с заявленной угрозой боевых действий. Готовность принять беженцев выразили 30 российских регионов.

Как предупредили ранее в Народной милиции ДНР, разведка получила данные о подготовке Украиной новых террористических атак как в отношении гражданской инфраструктуры, так и мирных жителей. Там добавили, что ситуация на линии соприкосновения остаётся критической, территории республики круглосуточно подвергаются обстрелам.