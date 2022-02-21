Более 40 регионов России заявили о готовности принять беженцев из Донбасса

Прибывающих в Россию беженцев из самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик готовы принять 43 российских региона, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ. Для эвакуированных уже подготовлено порядка 400 пунктов временного размещения (ПВР) вместимостью 42 тысячи человек.

В РФ продолжается размещение вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской республик. Всего в 43 регионах подготовлено почти 400 ПВР общей вместимостью 42 тысячи человек, в резерве находятся ещё 149 ПВР на более 54 тысяч мест, — сообщили в ведомстве.

В МЧС также рассказали, что за минувшие сутки российскую границу пересекли более 21 тысячи жителей ДНР и ЛНР. В ближайшее время в Курскую, Белгородскую, Саратовскую, Волгоградскую и Воронежскую области отправят 21 поезд с эвакуированными людьми.

Предполагается, что общее число беженцев из Донбасса в Россию может составить от 500 до 700 тысяч человек. О готовности к принятию вынужденных переселенцев ранее заявляли уже 30 регионов России, в том числе Краснодарский край, Курская, Воронежская, Белгородская, Орловская, Брянская, Московская области.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что эвакуация жителей Донбасса в Россию вызвана провокационными и агрессивными действиями Вооружённых сил Украины в этом регионе. Он подчеркнул, что на месте масштаб угрозы ощущается более явно, чем можно себе представить. По его словам, главное сейчас — обеспечить безопасность мирного населения.