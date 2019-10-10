https://static.news.ru/photo/e1d29824-eb5d-11e9-9291-fa163e074e61_660.jpg Фото: Red Dead Redemption 2

Студия Rockstar Games объявила системные требования PC-версии вестерна Red Dead Redemption 2. Разработчики заявили, что игра создавалась с таким расчетом, чтобы её можно было запустить на системах самых разных конфигураций.

Минимальные требования:

Операционная система: Windows 7 с пакетом Service Pack 1 (6.1.7601)

Процессор: Intel® Core™ i5-2500K / AMD FX-6300

Оперативная память: 8 Гб

Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 770 с 2 Гб памяти / AMD Radeon R9 280 с 3 Гб памяти

Свободное место на жестком диске: 150 Гб

Звуковая карта: совместимая с DirectX

Рекомендуемая конфигурация:

Операционная система:

Windows 10 со всеми обновлениями по состоянию на апрель 2018 года (v1803)

Процессор: Intel® Core™ i7-4770K / AMD Ryzen 5 1500X

Оперативная память: 12 Гб

Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1060 с 6 Гб памяти / AMD Radeon RX 480 с 4 Гб памяти

Свободное место на жестком диске: 150 Гб

Звуковая карта: совместимая с DirectX

PC-версия также поддерживает HDR, 4K-разрешение и выше, конфигурации с несколькими мониторами, широкоэкранные мониторы и более высокую частоту кадров. Игроки в качестве бонуса получат доступ к трём новым заданиям для охотников за головами, двум новым бандитским логовам, двум новым картам сокровищ и четырём видам оружия (три из них ранее были только в Red Dead Online).

Red Dead Redemption 2 выйдет на PC 5 ноября.

Ранее News.ru рассказал, что все игроки, оформившие покупку до 22 октября, получат в подарок от разработчиков две из вышедших ранее игр студии. Кроме того, им достанутся внутриигровые бонусы как для сюжетного (набор предметов, боевой конь, карта сокровищ и денежный бонус), так и для сетевого режима (50 золотых слитков).

С 23 октября экшен появится в Epic Games Store, а до Steam он доберётся только в декабре.