https://static.news.ru/photo/8874fd1a-1ce2-11ea-b3da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

Суммарные расходы геймеров на микротранзакции в мобильных играх составили $41,5 млрд долларов за год. Отчёт платформы Liftoff учитывал данные в период с 1 сентября 2018-го по 31 августа 2019 года.

iOS-пользователи за год потратили больше, чем владельцы устройств под управлением Android — $22,51 млрд и $18,94 млрд соответственно. Общая сумма оказалась на 4,27% больше по сравнению с предыдущим аналогичным периодом ($39,8 млрд) и на 423% больше, чем у второй по доходу категории — развлечения ($2,77 млрд).

Среднее время между установкой игры и совершением транзакции составило один день, 22 часа и 35 минут, что больше, чем у приложений для шопинга, знакомств и финансов. Мобильные тайтлы также заняли первое место по количеству загрузок среди всех категорий — 56,5 млн (15,3 у iOS и 41,2 у Android).

Тем не менее, как отметили эксперты, рост числа загрузок в играх замедлился, увеличившись лишь на 3% в годовом исчислении, а количество выпущенных новых проектов снизилось на 47% по сравнению с предыдущим годом. За 12 месяцев Android получил 222 903 новых игры, iOS — 55 572.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Metacritic опубликовал сразу два обновляемых топа игр десятилетия. В первом проекты распределены на основе среднего балла, во втором — системы очков, зависящих от собственных рейтингов игровых изданий.