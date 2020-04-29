Mail.ru объединится с «Бессмертным полком» ради проекта «Лица Победы»

https://static.news.ru/photo/9e937412-8ac1-11ea-8dcf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Mail.ru расширяет архив проекта и объединяет свои усилия с народным движением «Бессмертный полк». Оно передаст собранные фотографии военных лет «Лицам Победы», цифровому архива времён войны.

«Бессмертный полк» хранит в том числе фотографии неизвестных солдат, и теперь проект «Лица Победы» сможет помочь найти родственников этих героев, рассказали NEWS.ru в компании.

С 2 мая в цифровом архиве проекта «Лица Победы» начнет работу система распознавания лиц Vision. Компьютерное зрение найдёт одних и тех же людей среди всех загруженных снимков и даст возможность родственникам ветеранов отыскать фотографии с ними.

По словам разработчиков, нейросеть научилась находить одних и тех же людей среди всех загруженных снимков с точностью 99,8%. Vision учитывает возрастные изменения, смену причёски, бороду или другие усложняющие поиск факторы и может «узнавать» людей при разных положениях лица: в профиль, полубоком или при наклоне головы.

Проект «Лица Победы» стартовал в начале марта 2020 года. На первом этапе пользователи могли загрузить сохранившиеся у них фотографии времён войны с портретами родных и их сослуживцев. С 2 мая в архиве начнёт работать Vision. При помощи технологий машинного зрения пользователи, загрузившие фото, узнают, на каких ещё фотографиях есть их родственники, писал NEWS.ru.