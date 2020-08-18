Главный редактор российского издания об играх умер от коронавируса

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32-летний российский журналист Михаил Шагинян, возглавляющий портал об играх GameMAG.ru, скончался от коронавирусной инфекции.

Как сообщает телеканал «360», мужчина заразился COVID-19 несколько недель назад. В ночь с 17 на 18 августа Шагинян умер. Он не дожил до своего 33-летия несколько дней. Смерть мужчины подтвердила его семья.

Команда портала GameMAG приносит искренние соболезнования родным и близким Михаила. Нам будет его очень не хватать, — написали коллеги журналиста.

Известно, что Шагинян всю свою жизнь работал в сфере игровой индустрии. На телеканале Gameland TV он был автором и ведущим программы «Проходняк», также журналист работал в команде телеканала А-One. Главным редактором GameMAG.ru мужчина стал в 2008 году.

В марте глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв сообщил, что в стране пять представителей прессы скончались от COVID-19.

NEWS.ru писал, что ведущий шоу «Решала» Влад Чижов переболел коронавирусной инфекцией.