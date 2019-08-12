https://static.news.ru/photo/f0239ca2-bd9f-11e9-af74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press

Компания Bandai Namco расследует потенциальную угрозу взрыва бомбы в своём североамериканском офисе в связи с поступившей угрозой минирования.

По словам представителей фирмы, они не могут предоставить каких-либо комментариев относительно возникшей ситуации. Обоснованность угрозы будет опровергнута или подтверждена лишь после завершения расследования.

Мы можем сказать, что все наши сотрудники находятся в безопасности и что мы будем делать все от нас зависящее, чтобы обеспечить их благополучие, — прокомментировала Bandai Namco.

Издание IGN связалось с полицейским отделом Санта-Клары (здесь расположен офис компании), чтобы узнать больше о ситуации по мере ее развития. Ранее журналисты выяснили, что местный департамент на момент написания заметки не был проинформирован об угрозе.

В начале августа News.ru рассказал, что Walmart уведомила сотрудников о необходимости убрать из магазинов вывески и дисплеи, показывающие насильственные изображения или агрессивное поведение. Под запрет в основном попала реклама жестоких видеоигр.