Компания Bandai Namco расследует потенциальную угрозу взрыва бомбы в своём североамериканском офисе в связи с поступившей угрозой минирования.
По словам представителей фирмы, они не могут предоставить каких-либо комментариев относительно возникшей ситуации. Обоснованность угрозы будет опровергнута или подтверждена лишь после завершения расследования.
Мы можем сказать, что все наши сотрудники находятся в безопасности и что мы будем делать все от нас зависящее, чтобы обеспечить их благополучие, — прокомментировала Bandai Namco.
Издание IGN
В начале августа News.ru рассказал, что Walmart уведомила сотрудников о необходимости убрать из магазинов вывески и дисплеи, показывающие насильственные изображения или агрессивное поведение. Под запрет в основном попала реклама жестоких видеоигр.