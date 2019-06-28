https://static.news.ru/photo/c3cbb142-6c3e-11e9-ae8f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pixabay.com

Неизвестные продают в Сети смартфоны iPhone XI, презентацию которых американская компания Apple проведёт только в сентябре 2019 года.

Отмечается, что подделка, основанная на данных многочисленных утечек и рендеров, оснащена квадрокамерой с тремя датчиками, а также имеет узнаваемый для iPhone вырез вверху экрана, называемый пользователями «монобровью».

Ранее News.ru писал о том, что изображения аксессуаров для мобильных устройств iPhone XI от американской корпорации Apple выложили в социальных сетях. Судя по снимкам, как и в прошлом году, Apple разработала три чехла. Официально их продемонстрируют на предстоящей сентябрьской конференции. Также были опубликованы фотографии новейших гаджетов.