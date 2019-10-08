Команда WhatsApp устранила новую уязвимость в мессенджере. Она позволяла злоумышленникам получить доступ к ПО с помощью GIF-файла.
Заражение происходило после того, как пользователь открывал «анимацию» в галерее. После открытия GIF-файла хакеры могли раскрыть историю предыдущего чата. Взлому могли подвергнуться владельцы устройств под управлением Android 8.1 и 9.
Уязвимость обнаружил исследователь под псевдонимом Awakened. Он рассказал о находке разработчикам, и те выпустили соответствующий патч в сентябре. При этом WhatsApp
У нас нет оснований полагать, что это затронуло каких-любо пользователей, хотя, конечно, мы всегда работаем над тем, чтобы предоставить нашим пользователям новейшие функции безопасности, — прокомментировал представитель мессенджера.
Ранее News.ru написал, что Роскачество провело исследование популярных в России мессенджеров за исключением Telegram по причине ограничения доступа к нему на территории РФ.
В отборе приняли участие 49 программ для обмена сообщениями для операционных систем iOS и Android, 14 из них набрали четыре балла и более. Небезопасных приложений выявлено не было, но у некоторых из них нет сквозного шифрования.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен