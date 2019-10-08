https://static.news.ru/photo/01f980a8-e9a7-11e9-9e98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Команда WhatsApp устранила новую уязвимость в мессенджере. Она позволяла злоумышленникам получить доступ к ПО с помощью GIF-файла.

Заражение происходило после того, как пользователь открывал «анимацию» в галерее. После открытия GIF-файла хакеры могли раскрыть историю предыдущего чата. Взлому могли подвергнуться владельцы устройств под управлением Android 8.1 и 9.

Уязвимость обнаружил исследователь под псевдонимом Awakened. Он рассказал о находке разработчикам, и те выпустили соответствующий патч в сентябре. При этом WhatsApp сомневается , что кто-то из пользователей мог стать жертвой подобного метода взлома.

У нас нет оснований полагать, что это затронуло каких-любо пользователей, хотя, конечно, мы всегда работаем над тем, чтобы предоставить нашим пользователям новейшие функции безопасности, — прокомментировал представитель мессенджера.

Ранее News.ru написал, что Роскачество провело исследование популярных в России мессенджеров за исключением Telegram по причине ограничения доступа к нему на территории РФ.

В отборе приняли участие 49 программ для обмена сообщениями для операционных систем iOS и Android, 14 из них набрали четыре балла и более. Небезопасных приложений выявлено не было, но у некоторых из них нет сквозного шифрования.