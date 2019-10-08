https://static.news.ru/photo/a80d72c6-e996-11e9-8e12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Debarchan Chatterjee/Global Look Press

Роскачество провело исследование популярных в России мессенджеров за исключением Telegram по причине ограничения доступа к нему на территории РФ.

В отборе приняли участие 49 мессенджеров для операционных систем iOS и Android, 14 из них набрали четыре балла и более. Небезопасных приложений выявлено не было, но у некоторых из них нет сквозного шифрования, передаёт РИА Новости .

Лучшими по совокупности критериев сервисами по обмену мгновенными сообщениями на Android в Роскачестве признали WhatsApp, Viber и Threema, на iOS — WhatsApp, Viber и Skype. Наиболее функциональными названы «ТамТам», ICQ и «Mail.ru Агент» на обеих платформах, а самыми удобными — Facebook Messenger, Threema и Skype для продукции Apple и Threema, «ВКонтакте» и Skype у её конкурента.

Анонимность мессенджеров и отношение разработчиков к раскрытию информации о пользователях российским властям при тестировании во внимание не принимались.

Как писал News.ru ранее, компания Facebook Inc. представила 3 октября новое приложение для обмена сообщениями для пользователей Instagram. Как гласит сообщение на сайте компании, мессенджер получил название Threads (нити). Приложение предназначено для общения с людьми из списка друзей в соцсети. Кроме текста, Threads позволяет обмениваться фото и видео, также в мессенджере имеется функция информирования о месте нахождения собеседника.