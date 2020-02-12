https://static.news.ru/photo/bc5a2cde-4e35-11ea-9138-fa163e074e61_660.jpg Фото: Techmiao

Китайская компания Xiaomi в рамках презентации представила флагманские смартфоны Mi 10 и Mi 10 Pro. Устройства получили квадрокамеру с основным модулем на 108 Мп.

Стандартная модель оснащена 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, четырьмя задними камерами на 108 (оптическая стабилизация), 13 (широкоугольная), 2 и 2 Мп и батареей ёмкостью 4780 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт. Аппаратной основой Mi 10 стали процессор Snapdragon 865, 8 Гб оперативной (стандарт LPDDR5) и 128 или 256 Гб внутренней памяти.

Mi 10 Pro отличается лучшим набором камер (108, 12, 8 и 20 Мп), большим объёмом RAM (12 Гб) и флеш-памяти (до 512 Гб) и меньшим аккумулятором (4500 мАч) с поддержкой быстрой зарядки мощностью 50 Вт. Смартфоны также получили MIUI 11 с поддержкой технологии Game Turbo 3.0, подэкранный сканер отпечатков пальцев и поддержку NFC.

Цена базовой версии Mi 10 составит $573, Mi 10 Pro — $716.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Xiaomi прокомментировала новость о создании Глобального альянса разработчиков услуг. Как заявили в пресс-службе компании, сервис китайских производителей не заинтересован в создании конкуренции с Google Play.