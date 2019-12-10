Мессенджер WhatsApp в начале 2020 года прекратит поддержку ранних версий мобильных операционных систем Android и iOS, а после 31 декабря 2019 станет недоступен для пользователей Windows Mobile.
Уточняется, что с 1 февраля сервисом не смогут воспользоваться владельцы гаджетов с Android до версий 2.3.7 и iPhone до iOS 8. Что касается аппаратов на Linux — поддержка сохранится для KaiOS 2.5.1 и старше, включая JioPhone и JioPhone 2,
Устаревшие платформы не предоставляют возможности, необходимые нам для расширения возможностей нашего приложения в будущем, — пояснили в принадлежащем Facebook сервисе.
Как писал NEWS.ru ранее, мессенджер WhatsApp получил новую функцию, которая даёт возможность создавать задачи и получать соответствующие напоминания. Она доступна по платной подписке на всех устройствах с установленной программой.
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