Китайская компания Huawei приступила к разработке нового складного смартфона. Однако его презентация пройдёт не раньше второй половины 2020 года.
Согласно отчету Digitimes со ссылкой на источники, некоторые поставщики шарниров и панелей начали производство компонентов для устройства. При этом из-за сложности деталей для создания складных устройств поставщики смогут отгрузить их только во второй половине следующего года.
Кроме того, новый смартфон с гибким экраном
В середине декабря глава потребительского подразделения Huawei Ричард Ю поделился подробностями новой версии складного смартфона Mate X. Устройство получит улучшенный шарнир, более крепкий экран и более быстрый процессор.
Оригинальный Mate X, судя по всему, доберётся до европейского рынка в первом квартале 2020 года.
Ранее NEWS.ru рассказал, что Huawei активно сотрудничает с индийскими разработчиками для создания собственных альтернатив популярных приложений Google. Большинство ключевых сервисов должны быть готовы к концу декабря.
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