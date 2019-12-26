https://static.news.ru/photo/1c22d7ca-2874-11ea-b9ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rolf Vennenbernd/Global Look Press

Китайская компания Huawei приступила к разработке нового складного смартфона. Однако его презентация пройдёт не раньше второй половины 2020 года.

Согласно отчету Digitimes со ссылкой на источники, некоторые поставщики шарниров и панелей начали производство компонентов для устройства. При этом из-за сложности деталей для создания складных устройств поставщики смогут отгрузить их только во второй половине следующего года.

Кроме того, новый смартфон с гибким экраном должен получить флагманский процессор Kirin 1020, который будет производиться с использованием 5-нм технологического процесса.

В середине декабря глава потребительского подразделения Huawei Ричард Ю поделился подробностями новой версии складного смартфона Mate X. Устройство получит улучшенный шарнир, более крепкий экран и более быстрый процессор.

Оригинальный Mate X, судя по всему, доберётся до европейского рынка в первом квартале 2020 года.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Huawei активно сотрудничает с индийскими разработчиками для создания собственных альтернатив популярных приложений Google. Большинство ключевых сервисов должны быть готовы к концу декабря.