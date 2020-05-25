Хакеры выпустили джейлбрейк, способный взломать любой iPhone c iOS 13.5

https://static.news.ru/photo/2622446a-9e88-11ea-9a89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хакерская группа unc0ver создала инструмент для взлома новых iPhone.

Джейлбрейк можно использовать, начиная с iOS 11. Неизвестно, какую уязвимость нашли хакеры для использования этого инструмента. Как правило, в Apple оперативно устраняют бреши в системе безопасности, сообщает Anti-Malware.

NEWS.ru писал, что в новом обновлении iOS упрощена разблокировка смартфона. Система Face ID не научилась распознавать владельца телефона в защитной маске, но разработчики упростили ввод пароля вручную. Для того, чтобы появилось окно ввода пароля достаточно сделать жест смахивания вверх.

Ранее Apple отказалась помогать ФБР во взломе смартфона террориста Мохаммеда Саида Аль-Шамрани, устроившего стрельбу на военной базе во Флориде. В компании объяснили, что не будут вносить изменения в операционную систему для помощи силовым структурам.