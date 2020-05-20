Apple упростила разблокировку iPhone в новом обновлении ОС

https://static.news.ru/photo/fbea914a-9ad4-11ea-87cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valentin Wolf/imagebroker.com/Global Look Press

Корпорация Apple выпустила обновление операционной системы для iPhone, предусмотрев функции, облегчающие пользование смартфоном в условиях мировой пандемии.

По информации РИА Новости, система FaceID не научилась распознавать владельца в защитной маске, но ручная разблокировка упростилась: если сделать жест смахивания вверх, сразу появится экран ввода пароля.

В обновлении iOS 13.5 появилась технология мониторинга приложений, сообщающая о возможном контакт пользователя с носителем коронавируса на основе отслеживания контактов.

Как писал NEWS.ru, не менее 4,9 миллиона человек заразились коронавирусом за почти полгода, прошедшие с появление первых пациентов в китайском городе Ухань. Болезнь распространилась в большинство стран, в начале марта став пандемией. Умерли более 320 тысяч заражённых.