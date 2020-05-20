Apple упростила разблокировку iPhone в новом обновлении ОС

Корпорация Apple выпустила обновление операционной системы для iPhone, предусмотрев функции, облегчающие пользование смартфоном в условиях мировой пандемии.
По информации РИА Новости, система FaceID не научилась распознавать владельца в защитной маске, но ручная разблокировка упростилась: если сделать жест смахивания вверх, сразу появится экран ввода пароля.
В обновлении iOS 13.5 появилась технология мониторинга приложений, сообщающая о возможном контакт пользователя с носителем коронавируса на основе отслеживания контактов.
Как писал NEWS.ru, не менее 4,9 миллиона человек заразились коронавирусом за почти полгода, прошедшие с появление первых пациентов в китайском городе Ухань. Болезнь распространилась в большинство стран, в начале марта став пандемией. Умерли более 320 тысяч заражённых.
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