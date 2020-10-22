Эксперт рассказал о кодах доступа к секретным функциям смартфона

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Обзоры нового смартфона от компании Apple говорят о наличии у гаджета одного важного недостатка. Он заключается в быстрой разрядке его аккумулятора.

Об этом сообщает издание Verge. Отмечается, что смартфон особенно быстро разряжается при подключении к сетям 5G. Так, автор обзора рассказал, что использовал гаджет с включённым экраном только два с половиной...