Эксперт рассказал о кодах доступа к секретным функциям смартфона

Руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения «Рексофт» Евгений Черток рассказал, что каждый производитель смартфонов создаёт специальные инженерные коды. По его словам, их используют для тонкой настройки аппарата.
Коды вводятся, когда возникают проблемы с гаджетом,
Пользоваться кодами вполне удобно, если появились какие-то проблемы. Например, динамик вашего смартфона на максимальной громкости начал хрипеть. Пригодиться могут коды для управления параметрами звука, доступа к процедурам внутреннего тестирования аппарата и мониторинга технических параметров, — подчеркнул эксперт.
Он добавил, что у разных производителей в некоторых случаях коды могут совпадать.
Ранее NEWS.ru сообщал, что обзоры нового смартфона от компании Apple говорят о наличии у гаджета одного важного недостатка. Он заключается в быстрой разрядке его аккумулятора. Отмечается, что смартфон особенно быстро разряжается при подключении к сетям 5G. Так, автор обзора рассказал, что использовал гаджет с включённым экраном только два с половиной часа, после чего у него осталось всего 18% зарядки.