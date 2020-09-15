Бюджетный iPad и новые Apple Watch: чем удивила компания Apple в этом году

Сегодня, 15 сентября, состоялась традиционная сентябрьская презентация компании Apple. Пользователи пребывали в томительном ожидании множества обновлений, но главной интригой вечера был вопрос, представит ли корпорация iPhone 12, так как старт производства флагмана был отложен из-за пандемии коронавируса.

Итак, компания порадовала весь мир обновлённой линейкой Apple Watch, дата старта продаж которых пока неизвестна россиянам. Кроме того, были представлены бюджетный iPad 8 с поддержкой Apple Pencil первого поколения и новый iPad Air, а также анонсированы спортивный сервис с видеотренировками Apple Fitness+ и подписка Apple One, которая должна привлечь пользователей сниженными ценами на сервисы компании.

Как проходила презентация многими любимых гаджетов — в галерее NEWS.ru.

Подробнее о мероприятии можно прочитать в нашей онлайн-трансляции.