Полузащитник футбольного клуба «Оренбург» Алексей Сутормин стал игроком казанского «Рубина».
Как сообщает официальный сайт клуба, игрок подписал с казанцами соглашение на четыре года.
Алексей Сутормин подписал четырёхлетний контракт с нашей командой!— «Рубин» Казань (@fcrk)
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В завершившемся сезоне 25-летний Сутормин сыграл в 29 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и записал на свой счёт восемь голов.
Футболист вызывался в сборную России на отборочные матчи чемпионата Европы — 2020 с Сан-Марино и Кипром, но на поле не выходил.
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