Фото: Кирилл Венедиктов/soccer.ru/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Полузащитник футбольного клуба «Оренбург» Алексей Сутормин стал игроком казанского «Рубина».

Как сообщает официальный сайт клуба, игрок подписал с казанцами соглашение на четыре года.

В завершившемся сезоне 25-летний Сутормин сыграл в 29 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и записал на свой счёт восемь голов.

Футболист вызывался в сборную России на отборочные матчи чемпионата Европы — 2020 с Сан-Марино и Кипром, но на поле не выходил.

Ранее News.ru писал, что бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков стал игроком грозненского «Ахмата».

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