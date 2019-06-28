https://static.news.ru/photo/b052de06-9a83-11e9-ac00-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Кирилл Венедиктов/soccer.ru/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Полузащитник футбольного клуба «Оренбург» Алексей Сутормин стал игроком казанского «Рубина».

Как сообщает официальный сайт клуба, игрок подписал с казанцами соглашение на четыре года.

Алексей Сутормин подписал четырёхлетний контракт с нашей командой!



Добро пожаловать!



Подробнее https://t.co/zgMEpuxVZM pic.twitter.com/9kmVrqsQX5 — «Рубин» Казань (@fcrk) June 29, 2019

В завершившемся сезоне 25-летний Сутормин сыграл в 29 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и записал на свой счёт восемь голов.

Футболист вызывался в сборную России на отборочные матчи чемпионата Европы — 2020 с Сан-Марино и Кипром, но на поле не выходил.

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