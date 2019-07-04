Полузащитник «Динамо-Брест» Сергей Кисляк хорошо знаком российскому болельщику — он провёл шесть лет в Премьер-лиге, где защищал цвета казанского «Рубина» и «Краснодара». Сейчас хавбек вместе с брестчанами пытается прервать гегемонию БАТЭ в белорусской Высшей лиге — «Динамо» пока идёт на первом месте в турнирной таблице. В эксклюзивном интервью News.ru хавбек рассказал о том, почему ему пришлось уехать из РПЛ, кто спас «Динамо» от банкротства и о чём говорил Диего Марадона во время визита в Брест.

— «Динамо» неожиданно для многих вырвалось в лидеры чемпионата Белоруссии. Что происходит с командой и за счёт чего вы добиваетесь таких результатов?

— Главное, что у нас остался прежний главный тренер — Марцел Личка. В прошлом сезоне были какие-то не слишком приятные слухи о том, что его могут убрать. Команда у нас осталась практически в том же составе, плюс вернули в состав Милевского, а также точечно усилились. Уже на сборах чувствовалось, что сможем проявить себя, что команда готова к большим результатам. Повезло и со стартом чемпионата — там были серьёзные соперники в лице жодинского «Торпедо» и борисовского БАТЭ, которых мы обыграли. Это придало нам уверенности.

— Многие считают, что клуб строится три года. Коллектив из Бреста как раз на третий год управления новыми владельцами начал показывать результат. Совпадение?

— Всегда надо какое-то время, чтобы построить команду, чтобы футболисты могли притереться друг к другу. Правильная поговорка. Понятно, что некоторые хотят результата здесь и сейчас, но сразу тяжело оказаться на высоком уровне.

— Лидерство в турнирной таблице никакой нервозности не даёт? Не лично про вас сейчас спрашиваю, а про коллектив в целом.

— Понятно, что сейчас мы идём на первом месте и это накладывает определённые обязательства, но никто из ребят на это не обращает большого внимания, просто стараемся качественно выполнять свою работу. Всё делаем поэтапно, стараемся добиваться результата в каждой игре, серьёзно настраиваемся на всех. Понятно, что есть опасения, что нас не хватит на весь турнир, да и соперники вряд ли отдадут без борьбы первую строчку: «Шахтёр», БАТЭ, жодинское «Торпедо» и минское «Динамо».

dynamo-brest.by

— Не могу в разговоре обойти тему Диего Марадоны и его сотрудничества с брестским «Динамо». Как вы к этому отнеслись? Само событие вызвало необычайно большой отклик у общественности.

— Думаю, что это было сделано для пиара. Руководство нам говорило, что был расчет на то, что Марадона будет появляться в Бресте как можно чаще, а аргентинец больше и не приезжал по итогу. Что он нам мог дать в таком случае? Но болельщикам это запомнилось, не каждый может в живую увидеть легенду футбола.

— А напутствие какое-то дал?

— Меня тогда в команде не было, поэтому никаких подробностей рассказать не могу. Знаю, что он встречался с ребятами, заходил к ним в раздевалку, какую-то речь произносил.

— А в 2016 командой стали владеть шейхи из ОАЭ. Хотя если честно, то за те пару дней, что находился в Бресте, шейхов я не увидел.

— Тут особо шейхов и нет. Может у президента с ними какой-то бизнес завязан, могли приехать познакомиться. Знаю, что есть проект нового стадиона для «Динамо», который будет рассчитан на 30 тысяч зрителей. Понятно, что если будут строить при участии шейхов, то хорошо, но пока никаких ребят из ОАЭ я тут не замечал.

— С местом для нового стадиона уже определились? А то еще года три назад говорили про развитие инфраструктуры, но с того времени никакой другой информации так и не появилось.

— Пока ничего не сдвинулось. Но вроде всё потихонечку сдвигается с мертвой точки, говорят, что уже даже место под арену нашли. Все сейчас подвисло в решении каких-то бумажных вопросов с городскими властями. Что именно — я не знаю, лучше это уточнить у нашего руководства. Если такая арена в Бресте все же появится — это будет просто супер.

— Ещё одним шагом в развитии «Динамо» станет реконструкция базы?

— Там очень много чего надо делать. Президент готов вкладываться в развитие, как я знаю. Но там никак не могут все согласовать с городскими властями, чтобы начать реконструкцию базы. Главное, что такая задача стоит. Дай Бог, чтобы все получилось.

— Что в Бресте за последнее время изменилось в лучшую сторону? Понятно, что «Динамо» спасли от банкротства и это лучшее, что могло произойти, но все же.

— В Бресте всегда любили футбол, хотя раньше и не ходило на матчи «Динамо» такое большое количество зрителей. С приходом нового руководителя стало много внимания уделяться детскому спорту, создали академию, куда забирают талантливых ребят со всей Белоруссии. Каждое лето проходят просмотровые турниры, по итогам которых отбирают самых лучших. Условия проживания и занятия футболом очень хорошие. Они катались в Шотландию, встречаются с сильнейшими клубами.

— Солидный вклад в развитие молодых игроков.

— Да, очень солидный. Это очень хорошо. Говорят, что есть много очень талантливых ребят, которые в будущем могли бы стать профессиональными футболистами. Очень хотелось, чтобы именно так и вышло.

— Флагманом Высшей лиги последние годы был БАТЭ, где собирались ведущие футболисты республики. Глянув на состав «Динамо» понимаешь, что у «бело-голубых» тоже хватает опытных парней: Кисляк, Веретило, Кривец, Гутор.

dynamo-brest.by dynamo-brest.by

— Сейчас у нас хорошая команда, сплоченная. А БАТЭ почти всегда удаётся угадать с трансферами. Когда они брали ребят из белорусского чемпионата, то они обязательно в Борисове раскрывались ещё сильнее. Раньше частенько лучших из «Динамо» перетаскивали в БАТЭ и ребята там быстро вписывались. Сейчас же ситуация несколько поменялась, теперь в Бресте ещё неплохой коллектив. Все стараются, работают. На одном имени ведь не выедешь.

— БАТЭ также всегда позиционировали как денежный мешок. Они могли себе позволить чуть больше, чем другие команды в Белоруссии. Как сейчас дела с финансами обстоят в «Динамо»? Стабильно ли клуб стоит на ногах?

— У нас тоже могут предложить достойные условия. Понятно, что если футболисту примерно одинаковые условия предложат «Динамо» и БАТЭ, то он все равно будет склоняться в пользу последних. Поэтому нашему клубу приходится порой даже делать условия получше, чтобы заманить футболиста. Финансовая ситуация у нас весьма стабильная, зарплата и премиальные выплачиваются без задержек. Сборы организовывали очень хорошие: мы и в Испании были, и в Эмиратах.

— Если абстрагироваться от положения в турнирной таблице, то какие цели на сезон стоят?

— Нам перед стартом сезона говорили, что минимальная задача — оказаться в медалях. Так как мы хорошо начали чемпионат, то понятно, что мы будем биться за первое место.

— Но официально корректировки цели не было?

— Нет, но мы сами все прекрасно понимаем. Если у команды появился такой шанс чемпионом, то надо за него цепляться, никому не отдавать. За последние годы никто особо борьбы БАТЭ навязать не мог. После половины турнира у борисовчан всегда был солидный отрыв от ближайших преследователей. Сейчас такая плотность в таблице, что одно-два поражения могут тебя откинуть вглубь.

— Какая сейчас атмосфера в команде?

— У нас очень дружный и хороший коллектив. Это все есть во много благодаря главному тренеру. Он не смотрит на твои былые заслуги, когда определяет стартовый состав. Кисляк ты или Милевский, Веретило или Гутор — если недоработал, то скажет в глаза, может легко напихать. Поэтому все всегда выкладываются по максимуму.

dynamo-brest.by

— Можно ли сказать, что для «Динамо» иностранный специалист — это выход? Он будет смотреть только на твои заслуги, а не на то, являешься ли ты игроком сборной.

— Тут я полностью согласен. Понятно, что есть разные специалисты, но думаю, что если был бы местный тренер, то все складывалось бы несколько иначе. А так он даёт шанс всем. Если ты им воспользуешься, то будешь играть. Когда я появился в «Динамо» в том, то тогда был уже сыгранный состав. Мне приходилось доказывать свою состоятельность на тренировках, я семь или даже десять игр начинал на скамейке запасных, появляясь на поле лишь по ходу встречи. Это доказывает, что наставник принимает решения основываясь на том, как ты работаешь на тренировках.

— Тяжело ли было принимать то, что изначально Кисляк не был игроком стартового состава?

— Был сыгранный состав, плюс выдали длинную победную серию. Я понимал, что тренер не будет вносить коррективы, раз все идёт так, как надо. Продолжал работать и ждать своего шанса. Понятно, что в голове время от времени появлялись мысли о том, что надо получать время и все такое. Но я ничего не мог поделать, надо было продолжать работать. Я даже общался на эту тему с главным тренером, он мне объяснял свою позицию, свой выбор. Всегда же тяжело, когда ты не играешь, но надо было перетерпеть этот момент.

— Как вы себя чувствуете в Бресте? Это не столь крупный и активный город, как Минск или Казань.

— Мне нравится. Тут все в шаговой доступность, плюс я родом из этих мест — родился в 30 километрах от Бреста, так что этот город мне достаточно хорошо знаком. Очень комфортно, семье, когда она приезжает, тоже все нравится. Много мест, где можно прогуляться, есть чем заняться детям. Хороший город.

— Нередки случаи, когда футболист из-за желания своей жены идёт на смену клуба — просто его половинке не нравится город и все такое, она выбирает что-то с более быстрым ритмом жизни...

— Понимаю к чему вы клоните. Мы с женой обсуждаем каждый раз вариант переезда и она всегда принимает мою сторону, склоняется к тому, чтобы мне нравилось в команде, клуб был хороший. Ей, кстати, в душу очень Казань запала, мы там прожили около шести лет. Она у меня спокойная, не выдвигает каких-то требований относительно того, чтобы город был побольше и жизнь более быстротечная.

— Перед переходом в «Динамо» были ли предложения из чемпионата России? Знаю, что вы несколько лет назад почти не оказались в самарских «Крыльях Советов».

— Да, был вариант оказаться в Самаре, но я тогда не до конца оформил расставание с турецким клубом «Газиантепспор». Из «Крыльев» мне уже прислали контракт, но в итоге турки мне не дали какую-то бумагу, которая была необходима для трансфера, и сделка не состоялась. Видимо их задело то, что я пожаловался на клуб в ФИФА, они мне деньги не платили. Пришлось отказаться от варианта возвращения в Россию.

— Нет никакой обиды на «Газиантепспор» за это?

— Российский чемпионат очень классный, построено много новых арен, зритель активно ходит на матчи — просто супер все. Обидно, конечно.

— Плюс у нас белорусы не считаются легионерами теперь.

— Да, знаю. Если бы такое послабление в лимите было раньше, в тем времена, когда я выступал за казанский «Рубин», то может я дольше бы задержался в команде. Мне же пришлось уходить тогда из команды именно потому, что я считался иностранцем, «Рубину» нужно было искать русских футболистов. Нынешнее решение относительно игроков из Белоруссии — это большой плюс.

— Согласитесь, что в Белоруссии есть проблема с легионерами, а точнее с их качеством? Кажется, что во многие клубы их просто пачками завозят.

— Конечно. Лучше где-то своих подключать, тем более в тех командах, которые не решают высокие задачи, не борются за чемпионство. Кстати, у нас не так давно в Высшей лиге появился клуб «Энергетик-БГУ», там целенаправленно выращивают молодых талантливых ребят, чтобы затем заработать на их продаже. Они показывают неплохой футбол, не бояться играть на равных с грандами. Думаю, что это правильный путь развития.