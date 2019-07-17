Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отклонил прошение Российского футбольного союза (РФС) о возможности досрочного получения тренерской лицензии Pro Мураду Мусаеву. Бывший наставник футбольных клубов «Анжи» и «Крылья Советов» Гаджи Гаджиев в интервью News.ru рассказал о том, насколько это важно и будут ли проблемы у «Краснодара» в еврокубках.

— Почему УЕФА настолько категоричен в своём решении?

— Просто есть регламент. Европейские стандарты куда более жёсткие и их безоговорочно соблюдают. У нас в России в этом плане более гибкие подходы. Я помню, как объединение отечественных тренеров просило Российский футбольный союз о досрочном принятии экзаменов у известных российских тренеров, как Валерий Карпин или Виктор Онопко. И РФС пошёл нам на встречу, известные футболисты смогли получить лицензию раньше срока. Если бы это было где-то в Европе, то так сделать не получилось.

— Они относятся к получению лицензий более правильно?

— Да, наверное, более правильно. Но в любом правиле всегда есть исключение. Если бы, условно говоря, такой же подход, как в ситуации с Карпиным и Онопко, был ещё с другой группой молодых тренеров, то, возможно, туда попал бы и Мусаев. Просто тогда накопилось большое количество игроков, выступавших на национальную сборную. А сейчас...

— Частный случай?

— Да. Я думаю, что это не очень хорошо для «Краснодара», но ситуация поправима, не катастрофическая. Жаль, что не дадут возможность управлять непосредственно со скамейки. Но процессом подготовки команды к выступлениям всё равно будет руководить он.

— Насколько важно тренеру присутствовать во время игры на скамейке и управлять командой?

— Важно. Насколько — не могу сказать. Ситуации бывают разные, как и помощники, и стиль управления. Но в любом случае в большей или меньшей мере это важно. Если бы в этом не было необходимости, то тренеры частенько наблюдали игру «со второго этажа», потому что отдельные игровые фрагменты видны лучше. Константин Иванович Бесков, например, практически всегда наблюдал первый тайм сверху, во втором — присаживался на скамейку. Если взять сегодняшний день, то мы не знаем тренеров, которые бы и находились на своём тренерском кресле, и наверху. Дело в том, что со своего рабочего места легче управлять процессом и своевременно делать замечания. Важно же не опаздывать и вовремя подсказывать футболистам и исправлять ошибки. Внизу градус, ритм, пульс, нерв игры лучше ощущается.

Мурад Мусаев Сергей Булкин/News.ru

— Повлияет ли отсутствие Мусаева на команду в еврокубках?

— Всё будет зависеть от того, как будет складываться игра. Она же может развиваться по-разному. Может быть, несмотря на это, всё равно всё будет хорошо, а может, какой-то нюанс или какая-то мелочь приведёт к тому, что результат получится не тот. У меня лично были игры, когда мне не удавалось присутствовать на скамейке, я понимал и видел, что нужно подсказать расположение игроков во время стандартов возле наших ворот. Вовремя не сделанная подсказка в итоге обернулась опасным моментом, голом. Для команды это важно, но как повлияет, — этого никто не знает.

— Но всё-таки правильно поступил РФС, вступившийся за своего тренера несмотря на то, что, в принципе, был очевиден ответ УЕФА?

— Абсолютно правильно поступил. Всегда надо защищать своих. Всегда. Только в крайних случаях, когда допущена какая-то бестакнтность, нарушения морали, общечеловеческих ценностей, тогда да. Там не к лицу защищать. А в остальных случаях, особенно в ситуации с Мурадом Мусаевым всегда надо защищать. Ведь на самом деле всё это формальность. Ведь Мусаев — главный тренер, он всё равно будет руководить командой: со стороны, сбоку. Российский футбольный союз поступил правильно, что сделал попытку заступиться за квалифицированного тренера, тренера, достойного лицензии Pro, просто дело времени.