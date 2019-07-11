https://static.news.ru/photo/8eecf9e8-a3d6-11e9-94c9-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Габулов Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Экс-вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов покинул пост министра спорта Северной Осетии и станет президентом ФК «Алания Владикавказ».

Я подал заявление об отставке с поста министра физической культуры и спорта РСО-Алания. В ближайшее время по приглашению учредителя ФК «Алания Владикавказ» Данила Гуриева я перейду на должность президента клуба. Работать буду на общественных началах, то есть без оплаты труда, — заявил Габулов на своём официальном сайте .

Кроме того, по его словам, он станет советником главы РСО-Алания Вячеслава Битарова по развитию футбола в республике.

Габулов был назначен на пост министра в ноябре 2018 года. В карьеру футболиста выступал за ЦСКА, «Динамо», «Аланию», краснодарскую «Кубань», пермский «Амкар», махачкалинский «Анжи» и бельгийский «Брюгге».

Ранее сообщалось, что во Владикавказе вновь появился футбольный клуб «Алания». Главным тренером команды стал Спартак Гогниев, писал News.ru.