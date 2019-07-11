Габулов станет президентом футбольного клуба «Алания Владикавказ»
Григорий Ениколопов
15:15, 11 июля 2019
https://static.news.ru/photo/8eecf9e8-a3d6-11e9-94c9-fa163e074e61_1024.jpgВладимир ГабуловФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Экс-вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов покинул пост министра спорта Северной Осетии и станет президентом ФК «Алания Владикавказ».
Я подал заявление об отставке с поста министра физической культуры и спорта РСО-Алания. В ближайшее время по приглашению учредителя ФК «Алания Владикавказ» Данила Гуриева я перейду на должность президента клуба. Работать буду на общественных началах, то есть без оплаты труда, — заявил Габулов на своём официальном сайте.
Кроме того, по его словам, он станет советником главы РСО-Алания Вячеслава Битарова по развитию футбола в республике.
Габулов был назначен на пост министра в ноябре 2018 года. В карьеру футболиста выступал за ЦСКА, «Динамо», «Аланию», краснодарскую «Кубань», пермский «Амкар», махачкалинский «Анжи» и бельгийский «Брюгге».
Ранее сообщалось, что во Владикавказе вновь появился футбольный клуб «Алания». Главным тренером команды стал Спартак Гогниев, писал News.ru.