https://static.news.ru/photo/c4884bba-a27e-11e9-bea8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: vk.com/fcalania_page

Министр физической культуры и спорта Северной Осетии Владимир Габулов рассказал о том, что во Владикавказе вновь появился футбольный клуб «Алания». Главным тренером команды стал Спартак Гогниев.

Сегодня действительно радостное событие: мы презентуем новый футбольный клуб под названием «Алания Владикавказ». Это частный клуб, учредителем которого стал Данил Гуриев, — цитирует Габулова Sport24 .

При этом в республике сохранится команда «Спартак». Футболисты, которые защищали цвета «Спартака» в минувшем сезоне, перейдут в «Аланию Владикавказ».

Ранее News.ru писал о том, что Станислав Лысенко освобождён от должности спортивного директора краснодарского футбольного клуба «Кубань». Причиной увольнения стал саботаж со стороны функционера.