https://static.news.ru/photo/46c5743c-98c9-11e9-90fc-fa163e074e61_1024.jpg Станислав Лысенко Фото: fcurojai/vk.com

Станислав Лысенко освобождён от должности спортивного директора краснодарского футбольного клуба «Кубань». Причиной увольнения стал саботаж со стороны функционера.

Как сообщает пресс-служба клуба, Лысенко запретил игрокам и тренерскому штабу команды выходить на матч Кубка Краснодарского края под угрозой штрафа.

Саботаж матча со стороны спортивного директора считаем недопустимым поступком. Отметим, что президент ФК «Кубань» Александр Васильевич Плошник пытался связаться с генеральным директором ФК «Урожай» для того, чтобы лично попросить отпустить игроков, — говорится в заявлении клуба.

10 июня состоялось внеочередное собрание КРОО «Кубань», повесткой дня стали дебаты и голосование членов КРОО по вопросу ответа на предложение о сотрудничестве, поступившем от ФК «Урожай».

Напомним, «Урожай» в завершившемся сезоне занял второе место в южной зоне Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). КРОО «Кубань» играет в чемпионате Краснодарского края.

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