Генеральный директор клуба Российской премьер-лиги «Уфа» Шамиль Газизов в эксклюзивном интервью News.ru рассказал о потерях команды, а также о трансферных целях на летнее межсезонье.

— Почему клуб принял решение расстаться с Еркебуланом Сейдахметом?

— Этот вариант возник давно, большую роль в нём сыграла позиция руководства «Кайрата» и лично председателя наблюдательного совета клуба Кайрата Боранбаева. Клуб делает сейчас упор на молодых местных футболистов, поэтому в «Кайрате» и захотели пригласить Сайдахмета. Мне импонирует то, что делает Боранбаев в Казахстане, какую базу построили для клуба. Поэтому пошли навстречу казахстанскому коллективу и отпустили форварда. Конечно, нам бы не хотелось расставаться с Еркебуланом, мы видели его потенциал.

Еркебулан Сейдахмет Футбольный клуб Уфа / ФК Уфа / FC UFA/vk.com

— Можно ли сказать, что «Уфа» получила такое предложение, от которого было невозможно отказаться?

— Нет, я бы так не сказал. Мы просто пошли на уступки ради «Кайрата», поэтому и расстались с форвардом.

— Также летом вы потеряли Салатича и Живоглядова. Чей отъезд можно назвать большой потерей?

— Это два футболиста основы, даже стартового состава. Так что потери для нас равнозначно большие. Мы надеемся, что сможем компенсировать их уход нашими приобретениями. Активно прогрессируют молодые футболисты, которые находились в «Уфе-2». Понятно, что клуб ведёт такую политику, что не отпускать Живоглядова было бы просто неправильно. А с Салатичем решили не продлевать контракт. Мы с ним проделали большую работу: и в Европу выходили, и прописку в элите сохранили. Ему большое-большое спасибо. Нам кажется, что будет меняться лимит в предстоящем сезоне, поэтому и не стали удерживать легионера.

— То есть он фактически стал жертвой лимита?

— Нет, это не жертва. Просто позиция нашего клуба такова, что «Уфе» необходимо омоложение. Понятно, что хочется, чтобы всегда был в составе опытный футболист. Но лимит тоже сыграл в этом расставании немаловажную роль.

— Активно европейская пресса муссирует слухи относительно будущего Неделчару. Румына уже отправили в ряды «Ромы». Насколько это всё имеет место быть и какие у вас планы на этого футболиста?

Защитник ФК «Уфа» Йонуц Неделчару в составе молодежной сборной Румынии Футбольный клуб Уфа / ФК Уфа / FC UFA/vk.com

— Хорошие дела делаются в тишине. Если что-то вылезает в информационное пространство, то значит где-то есть утечка. В вопросе Неделчару такая утечка понятна, так как парень давно находится в поле зрения больших команд. Когда он приходил к нам из бухарестского «Динамо», то уже тогда был достаточно известным исполнителем. Всем был интересен тот факт, как он себя сможет проявить в новом чемпионате. Он своей игрой и отношением к делу доказал, что большой профессионал. Плюс сейчас на молодёжном чемпионате Европы является одним из лучших игроков. Это всё даёт определённую пищу для размышления. Да, процесс определённый идёт, но я бы не хотел сейчас вдаваться в подробности. Но предложения по нему есть. Если нас и Йонуца всё устроит, то «Уфа», естественно, его отпустит.

— То есть велика вероятность, что Неделчару вас покинет этим летом?

— Я не хотел бы этого, если честно. Йонуц футболист стартового состава, наш лидер, но наш клуб работает системно — если сойдутся определённые вещи, то мы расстанемся с защитником.

— Мы с вами поговорили о потерях «Уфы», но никакой информации по приобретениям пока нет. Как с этим обстоит вопрос? Писали, что в расположении команды находятся Александр Трошечкин и Семён Фомин.

— Думаю, что на этой неделе что-то произойдёт, и мы, наверное, объявим о подписании российских игроков. Не за горами и решение относительно иностранного футболиста. Но по последнему мы ждём окончательного вердикта относительно лимита на предстоящий сезон и будет ли лига расширяться. Это сыграет большую роль в нашей трансферной политике. Если же говорить об игроках с российским паспортом, то мы плотно работаем с рядом потенциальных новичков. Но обо всём сможем официально объявить только после подписания контрактов. Тут ведь в любой момент всё может сорваться.

— А если без фамилий и позиций, то сколько приобретений за лето планируется?

— Думаю, что стоит говорить о шести российских футболистах, не меньше. А по легионерам: если кто-то уйдёт, то на его позицию мы приобретём кого-то ещё. Сейчас мы активно ищем иностранного игрока на одну позицию. Не буду говорить, какую именно, работа в этом плане ведётся, переговоры и с игроком, и с клубом в достаточно продвинутой фазе. Но озвучивать подробности было бы неправильно.