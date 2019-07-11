Нападающий Владимир Дядюн хорошо известен по выступлениям за казанский «Рубин», где он был основным игроком у Курбана Бердыева. За свою долгую карьеру футболист успел побывать в «Ростове», «Динамо», а также в «Балтике». Новый сезон он начинает в подмосковных «Химках». В эксклюзивном интервью News.ru Дядюн рассказал о том, почему он решил остаться в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), были ли у него варианты трудоустройства за границей, а также высказал своё мнение относительно трансферной саги с Алексеем Суторминым.

— Легко ли решились на переезд в Подмосковье? Были ли у вас ещё какие-то варианты?

— Варианты были, но сказалось много факторов, чтобы я оказался именно в «Химках». Каких именно? Тренер, команда, амбиции, новый вызов. Плюс были личные мотивы. Когда я переходил в «Балтику», то перед нами стояла задача выхода в премьер-лигу, но по разным причинам этого не получилось. Сейчас у калининградцев новый виток развития, они начинают всё с нуля. Не было смысла оставаться там, у меня был пункт в соглашении, который позволял мне уйти. Благодарен руководству «Балтики» за всё.

— Сообщалось, что вами интересовались даже в Казахстане. Правда ли это, и вообще, размышляли над возможностью попробовать себя где-то ещё?

— Действительно, были звонки из Казахстана, связывались со мной тренеры, проявляли свой интерес. Но я хотел остаться в команде из ФНЛ, провести в лиге второй сезон, чтобы лично себе доказать свою состоятельность, реализовать свой потенциал, а уже затем двигаться поступательно вверх.

— Неужели вами не интересовались в элите?

— Если бы я провёл полноценный сезон в Калининграде, то, возможно, были бы какие-то предложения, варианты. Но из-за различных травм этого сделать не получилось — я, по сути, с одной связкой мучился практически полгода. Это очень сказалось в итоге. Да, предложения были, но никакой конкретики в них не было. Надо переходить в клуб, только если понимаешь, что тебя хочет в команде видеть тренер, ты вписываешься в его модель игры. Получилось так, как получилось. Я ни о чём не жалею.

p34/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

— С какими эмоциями покидали Калининград? Вы рекрутировались под амбициозный проект, но воплотить его в жизнь не удалось...

— Это было хорошее время, пусть и сезон выдался неудачным. Все кричали, что «Балтика» будет в премьер-лиге, набрали определённый состав под поставленные задачи.... Я благодарен за то время, что провёл в данном клубе, получил определённый опыт. Команда — это ведь не только футболисты и руководство, но и административный состав, болельщики. Когда всё работает в унисон и живёт как одна большая семья — только тогда и может быть результат.

— Не было никакой обиды, что этот футбольный «мыльный пузырь» лопнул? Настраивались ведь на одно, а по факту там чуть банкротства не случилось.

— Конечно, осадок остался, ведь задачи были изначально другие. Все планировали бороться за премьер-лигу, а в итоге оказалось... Неприятно, но я сам отвечаю за свои слова и поступки. Сам согласился на вариант с Калининградом, поэтому не жалею и никого не обвиняю — это был мой осознанный выбор.

— Какие ощущения остались от дебютного сезона в ФНЛ? Многие боятся опускаться в эту лигу, так как тут можно увязнуть.

— Согласен, лига очень вязкая. Такое мнение действительно бытует, что если опускаешься в ФНЛ, то выбраться обратно будет очень тяжело. Но для меня это был вызов. Не собирался же в середине турнирной таблицы болтаться, а стояла задача бороться за повышение в классе. Такие вещи интересны, что-то новенькое, хорошая задача и цель. Тем более что «Балтика» давно уже не была в элите. «Химки» тоже ведь лет 10 не были в премьер-лиге. Помню, как молодым играл против них.

Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

— Не смущает то, что обычно повышения в классе добиваются лишь солидные по меркам лиги клубы? Я сейчас говорю про бюджет. «Сочи», «Енисей» вот был год назад, амбициозная команда «Нижний Новгород».

— Сезон покажет, кто и на что способен. Особенно важно хорошо стартануть. Но повторюсь, есть какие-то нефутбольные факторы, которые порой выходят на первый план, но если коллектив работает в унисон, нацелен на результат, то всё возможно.

— Себе какую-то планку по голам ставите? В прошлом году было пять забитых мячей, в этом планируете перекрыть эту цифру?

— Постоянно у меня это все спрашивают (улыбается). Знаете, я стараюсь не ставить какие-то планки, двигаюсь от игры к игре. Знаю, что следующая встреча у нас с «Авангардом» из Курска, а дальше не заглядываю. Самое важное — адаптироваться как можно скорее, так как я всего четыре-пять дней нахожусь в расположении «Химок». Надо понять требования наставника, а также постараться помочь проявить себя молодым одноклубникам. Не столь важно, играю ли в старте, выхожу на замену или провожу встречу на скамейке запасных, — важно добиваться результата вместе с «Химками».

— В «Балтике» было много опытных футболистов, которые имели за плечами большое количество игр в РПЛ. В «Химках» же вы самый опытный игрок, вокруг которого обычно и строят костяк команды. Вам привычна такая роль?

— Слушайте, я раньше об этом не думал и не замечал (смеётся). Всегда говорю, что мой биологический возраст — 28 лет, хоть по паспорту мне уже за 30. Не надо меня записывать в старики (смеётся). Молодые смотрят на меня, знают, что я поиграл во многих клубах. Говорю им, что это всё в прошлом, не надо меня записывать в старики (смеётся). А то ведь я могу во всё это и поверить. Мне этого не надо. Стараюсь равняться на молодых и не давать себе пощады.

— Следите за тем, что сейчас происходит в казанском «Рубине»? Этот клуб у вас занял большую часть в профессиональной карьере.

— Конечно, общаюсь с представителями «Рубина». У них сейчас новая эпоха, новое время. Хорошо, что остались в премьер-лиге. Думаю, что у них ещё полгода-год будут происходить всякие пертурбации, будут искать свой вектор развития. Главное, чтобы они наладили игру и остались в элите, в регионе ведь всё есть, чтобы построить большой клуб: база, традиции, хороший подбор исполнителей. Плюс сейчас там тренируют Роман Шаронов и Олег Кузьмин — большие профессионалы, я их хорошо знаю. Они футбольные люди и знают, как вернуть «Рубину» былое величие.

— Многие считают, что после ухода Курбана Бердыева и его тренерского штаба в клубах ничего не остаётся — как выжженная земля. Ведь под него почти все игроки перехода, под этого специалиста финансы выделяются.

— Слушаю такое, но не могу с этим согласиться. Бердыев оставил после себя очень много: создал Интернет, постелил поля, сделал подогрев. Что-то даже за свой счёт, ведь были моменты, когда у «Рубина» просто не было средств. Этот большой человек очень много оставил после себя в Казани, особенно в моментах развития инфраструктуры. Результаты, которых «Рубин» добивался, — это пример, к которому надо стремиться новой команде.

— Забавная ситуация с трансфером Сутормина, который всего неделю пробыл в «Рубине» и поехал покорять «Зенит», — она пойдёт для Казани в плюс или это, скорее, негативное явление?

— Не знаю. Может, для Сутормина это и плюс. Побыл недельку в «Рубине», посмотрел, что там и как, а затем уехал в «Зенит». Он получил своего рода уникальный опыт, хоть и недельный. Для парня молодого опыт же необходим (смеётся).

— Но вы эту историю воспринимаете со смехом...

— Я не могу никак на это реагировать, так как просто не знаю подробностей произошедшего и ситуации. Поэтому и не вижу смысла как-то реагировать остро на это.