Фото: Miroslav Chaloupka/CTK/Global Look Press

Французский арбитр Стефани Фраппар обслужит матч за Суперкубок УЕФА между «Ливерпулем» и «Челси», который пройдёт в Стамбуле 14 августа на стадионе «Водафон-Арена».

Как сообщает пресс-служба УЕФА, с 35-летней Фраппар игру рассудят Мануэле Николози и Мишель О’Нил из Ирландии. Четвёртым рефери станет Джюнейт Чакыр из Турции. Таким образом, француженка стала первой в истории...