Московский футбольный клуб ЦСКА отклонил предложение английского «Кристал Пэлас» по нападающему сборной России Фёдору Чалову.
Об этом пишет Sky Sports. Как сообщалось ранее, сумма трансфера составляла €14 млн, и в игроке был заинтересован лично главный тренер команды Рой Ходжсон. Также сообщалось, что в борьбу за 21-летнего россиянина вступили «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».
В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Чалов стал лучшим бомбардиром, забив 15 мячей.
Полузащитник футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Баринов пытался помешать пробить пенальти нападающему московского ЦСКА Чалову в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ), писал News.ru.