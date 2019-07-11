Руководство московского футбольного клуба ЦСКА приняло решение не подписывать контракт с вратарём Сосланом Джанаевым.
Инициатива пригласить 32-летнего голкипера исходила от главного тренера «красно-синих» Виктора Гончаренко, пишет «
32-летний Джанаев является воспитанником «армейцев». За «красно-синих» он выступал с 2005 по 2006 год. С февраля голкипер защищал ворота футбольного клуба «Медзь». В составе польской команды он сыграл семь матчей и пропустил 13 мячей.
Ранее сообщалось, что голкипер футбольного клуба ЦСКА Илья Помазун покинет команду в случае подписания Сослана Джанаева, писал News.ru.