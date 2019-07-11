https://static.news.ru/photo/6ea57cea-a3c8-11e9-ab42-fa163e074e61_1024.jpg Сослан Джанаев Фото: Nataliya Kondratenko/Global Look Press

Руководство московского футбольного клуба ЦСКА приняло решение не подписывать контракт с вратарём Сосланом Джанаевым.

Инициатива пригласить 32-летнего голкипера исходила от главного тренера «красно-синих» Виктора Гончаренко, пишет « Спорт-Экспресс ». Сообщалось, что Джанаев тренировался на сборе с «Сочи», с которым был согласован личный контракт, однако потом покинул клуб и отправился в Москву для переговоров с ЦСКА.

32-летний Джанаев является воспитанником «армейцев». За «красно-синих» он выступал с 2005 по 2006 год. С февраля голкипер защищал ворота футбольного клуба «Медзь». В составе польской команды он сыграл семь матчей и пропустил 13 мячей.

Ранее сообщалось, что голкипер футбольного клуба ЦСКА Илья Помазун покинет команду в случае подписания Сослана Джанаева, писал News.ru.