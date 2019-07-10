https://static.news.ru/photo/b83f0d4e-a300-11e9-9ee3-fa163e074e61_1024.jpg Илья Помазун Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Голкипер футбольного клуба ЦСКА Илья Помазун покинет команду в случае подписания Сослана Джанаева.

Футболисту уже подыскивают команду из первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), но пока безрезультатно, сообщает Sport24 .

В минувшем сезоне Помазун сыграл за «армейцев» два матча: один в Лиге чемпионов против «Ромы», пропустив три мяча, и один в Кубке России с «Тюменью».

32-летний Джанаев является воспитанником ЦСКА. За «красно-синих» он выступал с 2005 по 2006 год. С февраля голкипер защищал ворота футбольного клуба «Медзь». В составе польской команды он сыграл семь матчей и пропустил 13 мячей.

Бывший голкипер футбольного клуба ЦСКА Сослан Джанаев может вернуться в состав «армейцев», ранее писал News.ru.