https://static.news.ru/photo/93d17b6a-a2f4-11e9-9d12-fa163e074e61_1024.jpg Сослан Джанаев Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Бывший голкипер футбольного клуба ЦСКА Сослан Джанаев может вернуться в состав «армейцев».

Как стало известно News.ru, переговоры с вратарём ведутся на достаточно продвинутой стадии. О переходе «красно-синие» объявят в конце недели.

32-летний Джанаев является воспитанником ЦСКА. За «красно-синих» он выступал с 2005 по 2006 год. С февраля голкипер защищал ворота футбольного клуба «Медзь». В составе польской команды он сыграл семь матчей и пропустил 13 мячей.

Игрок «Эвертона» отказался переходить в ЦСКА, ранее писал News.ru.