Принадлежащий английскому футбольному клубу «Эвертону» нигериец Хенри Оньекуру не хочет переезжать в Москву.
Как сообщает Ajansspor со ссылкой на Daily Mail, 22-летний футболист пожелал остаться ещё на один год в турецком «Галатасарае», где он выступает на правах аренды.
Ключевым фактором, по мнению источника издания, является участие стамбульского клуба в Лиге чемпионов.
Голкипер и капитан московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев не собирается возобновлять карьеру в сборной России, писал News.ru.