https://static.news.ru/photo/c6dee42c-a0c7-11e9-aa55-fa163e074e61_1024.jpg Хенри Оньекуру Фото: Seskimphoto/imago-images.de/Global Look Press

Принадлежащий английскому футбольному клубу «Эвертону» нигериец Хенри Оньекуру не хочет переезжать в Москву.

Как сообщает Ajansspor со ссылкой на Daily Mail, 22-летний футболист пожелал остаться ещё на один год в турецком «Галатасарае», где он выступает на правах аренды.

Ключевым фактором, по мнению источника издания, является участие стамбульского клуба в Лиге чемпионов.

Голкипер и капитан московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев не собирается возобновлять карьеру в сборной России, писал News.ru.