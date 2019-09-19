Футбольный болельщик из Крыма составил экспресс из трёх ставок на матчи Лиги чемпионов с высокими коэффициентами и поставил на них 20 тысяч рублей, которые в итоге превратились в более чем в 5,5 миллиона, сообщает пресс-служба «Рейтинг Букмекеров».
Сначала он верно определил счёт в матче группового этапа Лиги чемпионов «Лион» — «Зенит» (1:1. — News.ru). И это при том, что французский клуб был явным фаворитом этой встречи. Коэффициент на это событие был 7,54, — сказал эксперт Артём Слицкий.
Затем счастливчик угадал, что в матче «Боруссия» — «Барселона» будет нулевая ничья.
И, наконец, самой неожиданной зашедшей ставкой оказалось предположение о том, что в матче «РБ Зальцбург» — «Генк» (6:2. — News.ru) обе команды забьют в обоих таймах, — добавил Слицкий.
Московский «Локомотив» после победы над немецким «Байером» (1:2) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов заработал €2,7 млн, писал News.ru.