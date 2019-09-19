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Российский арбитр Анастасия Пустовойтова, судившая матч женской Лиги чемпионов между «Лионом» и «Барселоной», добавлена в список судей на матчи Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Об этом журналистам заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

Пустовойтова включена в список арбитров ПФЛ. Кроме Пустовойтовой, в список включены ассистенты арбитра Курочкина и Крупская. Мы возлагаем на неё надежды. Зарекомендовав себя в ПФЛ, она сможет потом обслуживать матчи...